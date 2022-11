Após vexame, Argentina pode ter até 3 mudanças para decisão contra o México na Copa do Mundo 

Albiceleste enfrenta o México neste sábado (26) em jogo que vale sua permanência na Copa do Mundo do Qatar.

A Argentina volta a campo neste sábado (26.nov), às 16h, para enfrentar o México em jogo decisivo, no Estádio Lusail. Após a surpreendente derrota para a Arábia Saudita na estreia, o técnico Lionel Scaloni vai promover mudanças no elenco para o duelo que é tratado como uma final antecipada.

Vale lembrar que em caso de outro revés, a Albiceleste será matematicamente eliminada na segunda rodada do grupo C.

De acordo com o apurado, na Argentina, a primeira mudança será na lateral-direita. Nahuel Molina dará lugar a Gonzalo Montiel.

Na zaga, Scaloni tem dúvidas em relação a Cuti Romero. Lisandro Martínez é opção.

Já no meio, Papu Gómez, que atuou bem aberto pela esquerda, deve perder a vaga para Enzo Fernández ou Julián Alvarez.

Caso Fernández comece entre os titulares, Scaloni irá manter o 4-4-2 da estreia. Já se Alvarez assumir a posição, o time passa a atuar um pouco mais ofensivo, no 4-3-3.

As condições físicas de Lionel Messi para o jogo de amanhã também foram colocadas em dúvida. Mas, segundo Lionel Scaloni, o craque está saudável: “Não sei de onde saiu que ele não treinou. Acredito inclusive que deve haver imagens. O grupo que jogou (contra a Arábia Saudita) fez metade do treinamento. Leo (Messi) está bem, e mais do que nunca precisamos de todos. Não temos nenhuma dúvida, a nível físico e moral, Leo está bem. Não há nenhum problema. Igualmente para todos os seus companheiros, eles sabem que as cartas estão sobre a mesa e tudo ainda depende de nós”, pontuou o treinador.

Provável escalação da Argentina:

Martínez; Montiel, Romero (Lisandro Martínez), Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul e Enzo Fernández (ou Julián Alvarez); Messi, Di María e Lautaro Martínez.