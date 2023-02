Após veto, governo de SP diz ser favorável a mudanças para autistas 

Tarcísio vetou o projeto de lei do deputado estadual Paulo Corrêa Júnior (PSD) na última terça-feira (7.fev). O texto prorrogava por prazo indeterminado laudos médicos que atestam transtorno do espectro autista.

Na justificativa para o veto enviada à Assembleia Legislativa, o governador citou informações da secretaria da Saúde para dizer que “o transtorno do espectro autista, diagnosticado precocemente até os cinco anos e onze meses de idade, é mutável, podendo mudar de gravidade como até mesmo deixar de existir”.

Agora, a secretaria mudou o posicionamento, conforme nota divulgada nesta quinta-feira (9). “A Secretaria de Estado da Saúde entende a relevância das questões relacionadas ao transtorno do espectro autista (TEA) e está em tratativas com o poder legislativo a fim de realizar uma discussão mais ampla sobre o tema”, afirma o texto.

“Em relação à justificativa ao veto do projeto de lei 665/2020, do deputado Paulo Correa Júnior (PSD), a atual gestão informa que é favorável à validade indeterminada dos laudos médicos que atestem o transtorno do espectro autista, ainda que seja conveniente uma revisão dos casos em que o diagnóstico inicial tenha sido realizado antes dos 18 meses”, continua a nota.

“Além disso, a secretaria também entende que é necessário ampliar a discussão para que outras deficiências consideradas permanentes cujos atestados ainda não possuam prazo de validade indeterminado, sejam igualmente beneficiadas com a medida”, termina o comunicado.