Após sair do Barcelona, Daniel Alves aceita oferta do Pumas, do México 

Lateral-direito de 39 anos assinará um contrato de um ano e, assim, se manterá em atividade visando a Copa do Mundo no Catar, em novembro.

Depois de não ter o contrato renovado com o Barcelona em maio, Daniel Alves está perto da casa nova. Trata-se do Pumas, do México. O lateral-direito, após estudar a proposta nos últimos dias, aceitou a proposta para atuar na Liga MX. O brasileiro de 39 anos está em São Paulo aguardando o contrato para assinar e, assim, viajar para o México para ser apresentado oficialmente.

De acordo com o jornalista César Luis Merlo, Daniel Alves assinará um contrato de um ano. A estratégia financeira preparada pelo Pumas seria o clube pagando parte do salário do brasileiro e o restante obtido através do marketing e dos patrocinadores que a contratação iria atrair.

Segundo o jornal Record, do México, as negociações com o brasileiro são mantidas em total sigilo dentro do clube, sendo restrita aos diretores ligados diretamente nas conversas. Até mesmo a comissão técnica chefiada por Andrés Lillini tem recebido informações à medida que há avanços nas tratativas.

Daniel Alves chega ao Pumas não apenas como estratégia de marketing, mas também para suprir a necessidade de reposição na lateral-direita após a saída de Alan Mozo, já que Pablo Bennevendo e Jesús Rivas não convenceram o treinador.

Desde que saiu do Barcelona, Daniel Alves teve seu nome especulado em diversos nomes do futebol europeu e, no Brasil, ligado principalmente ao Athletico-PR. Com mais de 40 títulos no currículo, o lateral-direito sonha com a convocação de Tite para integrar o grupo da Seleção Brasileira que vai tentar buscar o hexa na Copa do Catar, em novembro.