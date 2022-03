Após saidinha, 50 presos do CPP de Rio Preto não retornam

A última saída temporária resultou na fuga de 50 detentos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) Dr. Javert de Andrade, em São José do Rio Preto/SP. Todos os 1.637 reeducandos tinham de retornar às celas até às 16h de segunda-feira (21.mar). Três presos foram autuados por tentar entrar na unidade prisional com porções de crack, maconha e cocaína escondidas nos tênis.

Durante apresentação no CPP, três detentos, de 22, 25 e 33 anos, foram autuados em flagrante por porte ilegal de drogas, quando tentaram passar pela revista, com porções de crack, cocaína e maconha, escondidos debaixo das palmilhas dos tênis.

Parte dos entorpecentes, foram descobertos pelos agentes penitenciários após passar os pertences dos presos, pelo aparelho de raio-X do CPP. Logo em seguida, eles foram examinar os calçados, onde encontraram as drogas.

Amostras das drogas apreendidas serão encaminhadas ao Instituto de Criminalística para análise de composição. Os detentos também podem ser punidos com a regressão do regime semiaberto para regime fechado e ficar mais tempo atrás das grades para cumprir pena extra por posse ilegal de drogas.

Mais três presos na região fugiram na última saidinha temporária. Dois no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Icém/SP e mais um no CDP de Riolândia/SP.

Todas as 37 detentas do Centro de Ressocialização Feminino de Rio Preto (CRF) e mais dois detentos do CDP de Paulo de Faria/SP, retornaram dentro do prazo estabelecido pela Justiça.