Após reunião, Lula publica foto com Tarcísio e mensagem com nome da coligação de Bolsonaro 

Petista e governador de São Paulo se reuniram no Planalto nesta quarta. ‘Na campanha, falei que respeitaria e trabalharia com todos os governadores, pelo bem do Brasil’, disse Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quarta-feira (11.jan) com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Após o encontro, o petista publicou uma foto com Tarcísio e uma mensagem com frase que foi o nome da coligação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha eleitoral de 2022: “Pelo bem do Brasil”.

“Conversei hoje com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Na campanha, falei que respeitaria e trabalharia com todos os governadores, pelo bem do Brasil. É o que estamos fazendo”, afirmou.

Antes de ser governador de São Paulo, Tarcísio foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro.

Também participaram da reunião os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil), além do secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab.

Kassab é presidente do PSD, partido que indicou três ministros ao governo Lula: Alexandre Silveira (Minas e Energia), Carlos Fávaro (Agricultura) e André de Paula (Pesca).

Porto de Santos

Após a reunião, a assessoria de Tarcísio informou que o governador destacou a Lula a importância da concessão do porto de Santos, no litoral paulista, e assegurar o investimento na construção de um túnel entre Santos e Guarujá.

O novo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), que é ex-governador de São Paulo, é crítico da privatização do porto paulista. Ele tem defendido que a autoridade portuária continua estatal, com a concessão de terminais à iniciativa privada.

*Com informações do g1