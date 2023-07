Após paralisação, Amadorzão é retomado em Votuporanga 

Torneio havia sido ‘pausado’ pela Secretaria de Esportes após problemas disciplinares de jogadores e dirigentes junto a arbitragem. Edição 2023 da competição leva o nome de José Carlos Padoan – Vela.

Após três semanas de paralisação pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga/SP, após problemas disciplinares por parte de jogadores e dirigentes junto à arbitragem, o Campeonato Amador de Futebol de Votuporanga – o Amadorzão – voltou neste domingo (16.jul), com quatro jogos disputados no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad”, conhecido popularmente como o Campo da Ferroviária.

Passados os episódios de selvageria, onde, em um dos casos, um arbitro foi agredido com um soco desferido por um jogador, o torneio foi retomado, porém, algumas alterações foram definidas: as partidas serão disputadas somente no Campo da Ferroviária e aos domingos; além do retorno da equipe Brothers FC – que havia sido excluída da competição.

Na retomada, em partida disputada às 8h, o Maranata venceu o Rafa Pneus por 1 a 0; já no jogo das 10h, o Ferroviários/TOV empatou em 2 a 2 com o Brothers FC; às 14h, o União FC não foi páreo para o Grilo/Bar do Pinguim e perdeu por 3 a 0. Fechando a rodada, o Unidos da Sul atropelou o Nacional FC por 8 a 0.

O Amadorzão é realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que esse ano homenageia José Carlos Padoan, o Vela.