Após nove meses de recuperação, Gabriel Mendes volta aos gramados vestindo a camisa do Tanabi

Volante estreou no profissional do Tanabi com apenas 16 anos e é promessa do

Índio da Noroeste.

O Tanabi Esporte Clube entra em campo com novidade para enfrentar o Fernandópolis

no returno do Campeonato Paulista Sub-20, nesta quinta-feira (16). Partida contará com a volta aos gramados do volante Gabriel Mendes, que após nove meses de recuperação de lesão irá defender o Índio da Noroeste.

Gabriel Mendes sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) e menisco, na estreia do Tanabi no Campeonato Paulista Sub-23, em 2020. A sua recuperação levou cerca

de noves meses, acompanhado por profissionais da fisioterapia na região, tais como: Victor Feitosa, Leandro Pugliese, Lucas Martins e Thiago dos Santos, os dois últimos profissionais são do Tanabi Esporte Clube.

“Para mim, está sendo um momento importante da minha vida, após o período de recuperação posso estar voltando aos gramados vestindo a camisa do Tanabi, onde a

minha estreia no profissional com 16 anos, foi um marco importante na minha carreira

profissional”, comenta Gabriel Mendes, volante do Tanabi Esporte com 17 anos.

Mendes está relacionado para o jogo às 15h, na Arena Flash, em Fernandópolis/SP, onde o Índio da Noroeste enfrenta os donos da casa.

Na primeira partida o Tanabi venceu Fernandópolis por 2 a 0 em casa.

“Sou muito grato ao Tanabi Esporte Clube por tudo que fizeram por mim durante esse período de recuperação e aos profissionais que acompanharam todo esse período. Espero colocar em campo todo trabalho que vem sendo realizado nos treinos agora em campo”, finaliza Mendes, sobre a volta aos gramados.

Duelo terá transmissão ao vivo pelo Eleven.