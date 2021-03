Após Governo de SP estender paralisação, FPF convoca reunião com clubes das séries A1, A2 e A3 para segunda-feira

Federação havia garantido retorno do estadual no dia 31 de março; reunião deve discutir rumos do campeonato.

A Federação Paulista de Futebol enviou, na tarde de ontem (26), um comunicado aos clubes marcando uma reunião para a próxima segunda-feira. O documento foi enviado após o Governo de São Paulo o período de proibição de jogos no território estadual.

O período anterior valia de 15 a 30 de março, mas com a prorrogação da fase emergencial do plano de contenção ao coronavírus agora vai até o dia 11 de abril.

Agora foram convocados para a reunião representantes dos clubes das Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Paulista. O objetivo deve ser determinar os rumos que a federação vai tomar em relação à continuidade do estadual.

Contrária à paralisação, a FPF vem trabalhando desde o início do período emergencial em busca de alternativas para manter os jogos em andamento. Primeiro tentou, sem sucesso, convencer o governo e o Ministério Público a derrubarem a medida, depois estudou levar os jogos a outros estados e debateu com os clubes a possibilidade de ir à Justiça.

A Federação chegou a anunciar que havia desistido de buscar outros locais para os jogos e de judicializar a decisão, mas, logo depois, conseguiu levar duas partidas para Volta Redonda: Mirassol x Corinthians e São Bento x Palmeiras.

Por outro lado, não conseguiu um local para Ponte Preta x Santos, já que a Prefeitura do Rio de Janeiro vetou a realização da partida em São Januário.

A Federação emitiu uma nota oficial confirmando as reuniões:

“A Federação Paulista de Futebol informa que se reunirá, de forma on-line, com os clubes do Campeonato Paulista A1, A2 e A3 na próxima segunda-feira (29), às 10h, 15h e 17h30, para discutir as competições”.