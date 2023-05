Após ganhar música, Abel se declara ao Palmeiras: “Dificilmente treinaria outro clube aqui” 

Português volta a falar sobre música que ganhou da torcida após frase ficar famosa.

Um dos técnicos mais vitoriosos da história do Palmeiras, Abel Ferreira disse acreditar ser como um torcedor do clube. O português exaltou o ambiente do CT diariamente e disse que dificilmente treinaria outro time no Brasil.

Recentemente, o treinador ganhou uma música da torcida, entoada em todos os jogos, antes da bola rolar: “Cabeça fria, coração quente, Abel Ferreira é palmeirense como a gente.”

Segundo Abel, a única coisa que o prende no Brasil é o amor pelo clube e o fato de se sentir querido no dia a dia do CT com jogadores, funcionários, diretoria e torcida. O português quer cumprir todo o seu contrato com o Verdão, até dezembro de 2024.

“Eu sou um deles. Eu sou um palmeirense. Sou mesmo. Dificilmente treinaria outro clube aqui sem ser o Palmeiras. Os meus jogadores e o Palmeiras. Só isso que me prende aqui. Eu sou feliz dentro do CT. O resto que se passa, eu não controlo. Isso é o que me prende aqui, a satisfação de estar em um lugar onde querem que eu esteja, em um lugar que eu sinto que os jogadores querem melhorar e melhoram”, encerrou.

Há a possibilidade de que ele renove o vínculo até o fim de 2027.

*Com informações do ge