Após erro em GPS, Airbus passa a 800 metros do chão em Catanduva e torre de controle evita tragédia

“A LATAM Airlines Brasil informa que o voo LA4640 (São Paulo/Guarulhos-São José do Rio Preto) de hoje (14/11) pousou em total segurança no aeroporto de São José do Rio Preto às 09h31. Todos os passageiros foram desembarcados normalmente. A aeronave iniciou descida na altura de Catanduva até o destino final. A LATAM reforça que todas as suas ações visam garantir uma operação segura.”

*Com informações do g1