Após derrota no Derby, torcedores danificam portões do Palmeiras

O Palmeiras acabou derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians na noite desta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, em Itaquera. Após a partida, insatisfeitos com o resultado, alguns torcedores danificaram os portões da sede social do clube alviverde.

Pouco mais de 10 torcedores chutaram e sacudiram os portões da rua Palestra Itália – alguns, inclusive, chegaram a forçar a entrada no clube. A ação foi documentada por pessoas no local e os vídeos, disseminados por meio de aplicativo de troca de mensagens.

Em Itaquera, ainda no primeiro tempo, o zagueiro Gil usou a cabeça para marcar o único gol da partida. Na etapa complementar, o Palmeiras foi superior e criou chances, mas parou em uma atuação inspirada do goleiro Cássio e não conseguiu chegar ao empate.

Embora tenha sido derrotado no Derby, o Palmeiras encerra a 11ª rodada do Campeonato Paulista já classificado às quartas de final. Com 19 pontos e cinco vitórias, o time alviverde segue no segundo lugar do Grupo B e, a uma rodada do final, não pode mais ser alcançado pelo Novorizontino, que tem 16 pontos e apenas três triunfos.

Nas quartas de final, o Palmeiras enfrentará o Santo André, atual líder do Grupo B com 20 pontos. O time alviverde encerra sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista às 16 horas (de Brasília) deste domingo, contra o Água Santa, no Allianz Parque.