O pedreiro de Cosmorama, Rogério Silva, conhecido como Rogerinho, morreu aos 42 anos de idade, após chocar o Fiat Tempra que dirigia na vicinal Felix Garcia Sancges que liga os municípios de Cosmorama a Américo de Campos. Ele não conseguiu evitar e colidiu violentamente com uma árvore que caiu sobre a pista após a forte chuva que caiu na região na tarde deste sábado (09). Ele faleceu no local do acidente.