Após atrasos, Prefeitura inicia entrega de kits de uniformes escolares  

Município anunciou também a abertura de processo licitatório já para 2024.

Após atrasos e uma série de reclamações, inclusive, sendo matéria neste Diário, o prefeito Jorge Seba (PSDB) acompanhou o início da entrega dos uniformes escolares nesta quarta-feira (7.jun) no Cemei “Profª Vania Claudia Guerche Grund”, no bairro Jardim Itália. Acompanhado do secretário da Educação, Marcelo Batista; da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; da secretária da Administração, Andréa Thomé; e da direção da unidade escolar, o prefeito anunciou também a abertura do processo licitatório para aquisição dos uniformes e calçados já para 2024.

Os kits de uniformes são formados por bermudas, camisetas com e sem manga, além de tênis para todos os alunos e papetes para crianças da Educação Infantil. Em uniformes, o investimento com recursos da Prefeitura foi de R$ 844 mil e, em calçados, R$ 1,3 milhão, totalizando R$ 2,2 milhões.

Nesta quarta-feira a entrega também foi feita nos Cemeis “Profª Aracy Panazzolo de Mattos”, no Jardim Alvorada; “Ana Ferreira dos Santos”, no São Cosme; e “Prof. Floriano Marzochi”, no Jardim Monte Alto. Na próxima semana a entrega segue para as demais unidades.

“Tivemos problemas com a empresa que deveria ter fornecido os uniformes no ano passado e, neste ano, conseguimos concluir esse processo de compra com a contratação de uma outra empresa. Para 2024, já determinei às Secretarias envolvidas que iniciemos o processo ainda neste mês para conseguirmos realizar a entrega no início do ano”, disse o prefeito Jorge Seba.