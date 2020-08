Após apreender mais 18 kg de maconha, PM divulga resultados de julho

No último mês, 3.874 ocorrências foram atendidas, de acordo com nota.

O Comandante do 16º BPM/I, Tenente Coronel PM Valdeci Silva Junior, divulgou nesta terça-feira, dia 4, os resultados operacionais do mês de julho de 2020, com destaque para a apreensão de mais de 18 kg de maconha em Votuporanga.

De acordo com a nota, divulgada pela Polícia Militar, no último mês, 3.874 ocorrências foram atendidas; 15 armas de fogo apreendidas; 40 ocorrências de tráfico de drogas foram atendidas; 84 prisões em flagrantes delito; 179 veículos apreendidos; 12 veículos recuperados; e 36,977 kg de drogas apreendidas.

Como resultado das 84 prisões efetuadas, 100 infratores da lei foram detidos, sem contar outros 64 foragidos da Justiça (condenados/capturados) e 9 menores apreendidos.

Em relação ao mês anterior (junho), ainda de acordo com a nota, obteve-se um aumento de 50% no número de veículos recuperados e devolvidos aos proprietários (8 para 12) e um aumento de 66% no número de armas de fogo apreendidas (9 para 15). (O Extra Net)