Após acusar Fernandinho de agressão, ex-mulher do jogador depreda carros no CT do Mirassol 

Bruna Miller virou assunto nas redes sociais após postar live com declarações polêmicas sobre o Mirassol FC e postar fotos do jogador armado.

A empresária Bruna Miller Maciel, ex-mulher do Fernandinho, jogador do Mirassol, depredou veículos de jogadores do clube na manhã desta quarta-feira (9.ago), no Campo de Treinamento (CT) do Leão. A gaúcha virou assunto nas redes sociais após postar uma foto do atleta supostamente armado e acusá-lo de agressão, além de fazer declarações polêmicas sobre o clube e outras pessoas da cidade com mais de 30 mil habitantes, na região metropolitana de São José do Rio Preto/SP.

Em uma das lives feitas no Instagram, ela aparece no estacionamento de uma rede de supermercados, dizendo que foi comprar comida para as crianças e que estava sem dinheiro. A ex de Fernandinho diz na gravação, que viralizou na internet, que não iria pagar pelos produtos e que era para o diretor do Mirassol liberar as compras. Ela se recusou a pagar o valor para as funcionárias e guardou a mercadoria no carro. Bruna também fez declarações comprometedoras sobre o salário do atleta pago pelo clube.

Após depredar carros de outros jogadores, Bruna foi levada pela Polícia Militar até a delegacia da Polícia Civil e prestou depoimento.

Na gravação, ela pediu apoio dos outros jogadores para encontrar Fernandinho, que não informou a ela o seu paradeiro.

O Mirassol FC se pronunciou sobre o assunto. Segue a nota na íntegra:

“O Mirassol Futebol Clube vem a público esclarecer que o atleta Fernandinho se encontra afastado das atividades do elenco principal até que as denúncias contra o mesmo sejam apuradas e esclarecidas. Quanto ao ato de vandalismo sofrido pelo clube, com invasão do Centro de Treinamento e depredação de patrimônio privado do clube e de alguns jogadores, informamos que o assunto foi entregue à Polícia Militar. Por questões jurídicas, o clube não se pronunciará sobre o caso. O Mirassol Futebol Clube reforça que repudia qualquer ato de violência.”

Em relação às declarações de Bruna sobre o salário pago ao jogador, o Mirassol informou que “o posicionamento é que não temos o que comentar sobre declarações dela em live.”

Após a polêmica, Fernandinho se pronunciou por meio de uma nota de esclarecimento divulgada por seu advogado Dr. Caio Vinícius Silva Zanão. Confira:

“Eu, Fernando José Marques Maciel, por meio de meu advogado legalmente constituído, Dr. Caio Vinicius Silva Zanão, venho por meio desta nota elucidar os recentes acontecimentos que têm sido objeto de discussão pública, a fim de corrigir informações distorcidas e apresentar uma visão precisa dos fatos. Após um relacionamento de seis anos, eu e Bruna Santos Miller optamos por uma separação definitiva há cerca de um ano.

Saliento que respeito o direito dela de seguir seu próprio caminho; contudo, é preocupante observar que ela tem optado por uma abordagem que parece visar prejudicar minha reputação e lançar acusações infundadas contra minha pessoa. É relevante esclarecer que Bruna Miller já enfrentou sérios desafios de ordem psicológica no passado, o que resultou em sua internação em um estabelecimento psiquiátrico na cidade de Brusque, Santa Catarina. Não obstante minha compreensão e empatia em relação às suas dificuldades, é imperativo que essas questões não se transformem em instrumentos de difamação prejudicial à minha integridade e ao meu papel como pai.

Por força de decisões judiciais e diante do comportamento de Bruna Miller, a guarda do nosso filho foi a mim confiada na íntegra. Adicionalmente, a filha socioafetiva, resultante de outro relacionamento de Bruna, encontra-se sob minha tutela, devido às circunstâncias que levaram à intervenção do Conselho Tutelar da cidade de Bálsamo na data de hoje. Lamento profundamente o incidente no qual Bruna Miller, de forma agressiva, invadiu o ambiente de trabalho dos atletas do Mirassol Futebol Clube, causando danos a veículos e dirigindo ameaças a mim.

Expresso minha gratidão a todos aqueles que buscam a verdade e a justiça nesse processo, e confio plenamente no sistema legal para que todas as questões sejam devidamente esclarecidas de maneira justa e imparcial.”

*Com informações sbtinterior