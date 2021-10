Após ação na Justiça, Luisa Mell apaga vídeo que acusava cantor sertanejo Zé Neto por maus-tratos a animais

“E você, Luisa Mell, cuidado com o que você posta, tá? Porque tudo que você tá postando cai em um processo gigantesco contra você. Eu não maltrato animal. Eu duvido animal mais bem tratado do que os que estão fazendo a romaria. Inclusive, nessa romaria, não vou te desejar mal, vou rezar por você, porque você é uma pessoa que precisa de ajuda. Apoio muito as coisas que você faz, mas, antes de você postar, presta atenção”, disse na época.

Na ação, os advogados de Zé Neto alegam, entre outras coisas, que a publicação feita por Luisa Mell é inverídica e causou prejuízos negativos à imagem do cantor. Além de pedir indenização por danos morais, a defesa do sertanejo quer que Luisa Mell apague o vídeo no qual fala sobre a romaria de Zé Neto.

“A despeito da cognição sumária, própria deste momento processual, há elementos que sustentam a tese defendida pelo autor no sentido de que a postagem feita pela ré – composta de um vídeo e uma legenda – divulga fato inverídico, qual seja, o de que o autor teria realizado uma viagem de 1.180 km montado em um único burro para pagar promessa, quando, de acordo com os documentos que instruem a inicial, a rota entre Camanducaia e Aparecida tinha aproximadamente 141 km, foi percorrida em cinco dias, com revezamento entre os animais, os quais tiveram acompanhamento de dois médicos veterinários, que asseguraram as normas de bem-estar dos animais”, escreveu Gustavo Marzagão.

O magistrado também alegou que Luísa Mell é nacionalmente conhecida no meio televisivo e em redes sociais como defensora dos animais e a conta em que realizou a postagem possui quase quatro milhões de seguidores.