Após 905 dias, Hospital de Base de Rio Preto zera número de pacientes em UTI com Covid

Desde o início da pandemia, mais de 8,5 mil pacientes passaram pelo Hospital de Base (HB).

Depois de 905 dias do primeiro caso de internação por Covid-19 no Hospital de Base (HB) de Rio Preto, a instituição marca o dia de hoje, 16 de setembro, como um momento histórico. O hospital zerou a ocupação de pacientes internados em UTI por Covid-19. Ao todo, 8.553 pacientes foram diagnosticados com Covid e passaram por tratamento no HB. O primeiro caso de internação em UTI registrada na instituição ocorreu no dia 25 de março de 2020. O hospital registra até o momento 6.405 altas hospitalares pela doença.

Para a diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco, essa data é vitoriosa tanto para a instituição, quanto para a sociedade. “Hoje é um dia histórico na nossa instituição. Estamos zerando as internações de pacientes Covid em UTI depois dos mais de 8 mil que passaram por tratamento aqui. Durante os períodos mais críticos da pandemia, o HB teve o maior número de leitos de UTI Covid do país e hoje saber que não temos mais ninguém grave por essa doença é uma vitória para toda sociedade e para nós também”, enalteceu Dra. Amália.

A chefe da UTI do HB, Dra. Suzana Lobo, comemorou o marco atingido, lembrou dos desafios vividos durante o memento crítico da pandemia e fez um alerta.

“Esse momento para a instituição é histórico e muito importante. Eu gostaria que não fosse esquecido que os agentes públicos deveriam estar mais preparados para emergências dessa natureza, e que as lições aprendidas nessa pandemia não sejam esquecidas e sirvam para nortear ações futuras de uma maneira mais proativa e não reativa”.

Dra. Suzana Lobo ressaltou ainda a importância da pesquisa mesmo em uma pandemia. “Mesmo com a sobrecarga assistencial dezenas de ensaios clínicos em larga escala foram realizados de forma coordenada e colaborativa e hoje, graças a esses estudos realizados, já temos um pequeno arsenal terapêutico para combater a doença, além de que essas mesmas terapias serão testadas para outros agentes infecciosos. Também ressalto a dedicação da imprensa na comunicação de números reais e fatos, combatendo diariamente as campanhas de desinformação”, afirmou Dra. Suzana Lobo.

HB possui Selo Covid Free

O Hospital de Base recebeu o selo Covid Free Excelente em reconhecimento às boas práticas preventivas no enfrentamento do novo coronavírus, atestando que a instituição possui ambiente seguro, que segue padrões nacionais e internacionais estabelecidos nos manuais da certificação.

Tal certificação preza não só pelo ambiente seguro, mas pela saúde de pacientes diagnosticados com a Covid-19, além daqueles com as demais doenças e todos os colaboradores que lidam com atendimento direto ao público.

O selo Covid Free é uma forma de tranquilizar todos aqueles que terão contato com o ambiente hospitalar, fazendo com que se sintam acolhidos e protegidos nas dependências do Complexo.

O Manual de Boas Práticas Preventivas para o Enfrentamento do Coronavírus foi desenvolvido pelo Comitê Científico do IBES (Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde), composto por profissionais especializados no sistema de saúde, baseado em referências científicas mundiais adaptadas à realidade brasileira.

4º hospital a receber o selo no país

O processo de certificação é dividido em três etapas: diagnóstico, certificação e manutenção. Durante o diagnóstico foram avaliados 115 itens, em diversas seções, e o HB estava em conformidade com todos os itens analisados. O hospital também foi a instituição de saúde

Combate à Covid-19

Com uma série de pesquisas voltadas para o enfrentamento da Covid-19, o HB, por meio do seu Centro Integrado de Pesquisas (CIP) já participou dos estudos das vacinas Janssen (a divisão farmacêutica da Johnson-Johnson), vacina (CP-PRO-CoVLP-021), produzida pela biofarmacêutica Medicago, além de participar de estudos de diversos medicamentos contra o Coronavírus.