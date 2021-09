Após 30 dias, Tia Paula se despede e Jura volta à Câmara

Ana Paula Navarrete se despediu na sessão ordinária da última segunda-feira após ocupar a cadeira do PSB durante a licença de Jura.

Depois de 30 dias de licença da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, onde cedeu espaço para sua suplente, Ana Paula Navarrete (PSB), mais conhecida como ‘Tia Paula’, o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) estará de volta à Casa Legislativa na próxima sessão ordinária.

A 32ª sessão, na última segunda-feira (13), foi de despedida para Tia Paula, que pediu para que suas propostas sejam levadas adiante. No tempo em que parlamentar esteve no Legislativo votuporanguense ela apresentou 18 indicações e três requerimentos, a maioria deles ligado ao setor de Educação, área que ela conhece bem, pois é professora da rede municipal de ensino, mas muitos também estão ligados a reivindicações apresentadas por moradores de diversos bairros.

“Estar aqui como vereadora me mostrou uma experiência jamais vivida, mas muito sonhada e ainda dizem que 30 dias é pouco. Fiz várias articulações com o prefeito, vice-prefeito, procurei secretários com propostas reais e espero a realização de várias propostas apresentadas por mim aqui”, afirmou Tia Paula ao se despedir na tribuna da Câmara.