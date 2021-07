Após 24h, equipes concluem rescaldo de incêndio em fábrica de capotas e tapetes para veículos 

Fábrica de Santa Fé do Sul/SP estava fechada quando o incêndio começou. Causa do incêndio será apurada.

Depois de quase 24 horas, as equipes do Corpo de Bombeiros concluíram no domingo (25) o trabalho de rescaldo na fábrica de capotas e tapetes para veículos atingida por um incêndio, em Santa Fé do Sul/SP.

De acordo com os bombeiros, um galpão onde funcionava o almoxarifado da fábrica foi atingido pelas chamas por volta das 17h20 de sábado (24).

Equipes de Jales, Santa Fé do Sul e São José do Rio Preto/SP trabalharam durante a noite e a madrugada para controlar o fogo. O serviço de rescaldo foi concluído por volta das 15h de domingo.

A ocorrência também contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, caminhões de usinas da região, brigadas de incêndio de Três Fronteiras e Rubinéia/SP, além de profissionais que estavam de folga e se mobilizaram para auxiliar no combate às chamas.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a fábrica estava fechada quando o incêndio começou. O galpão ficou destruído.

Não há informações sobre a causa do incêndio, que vai ser apurada pela Polícia Civil. Ninguém ficou ferido.

*Com informações do g1