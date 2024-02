Após 120 dias de duração, Piracema 2023/2024 termina nesta quarta-feira

4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental intensifica fiscalização na reta final do período da Piracema. No período, 344 autuações de infrações foram geradas, sendo apreendidos mais de 5,5 mil quilos de peixes.

O período de Piracema se encerra nesta quarta-feira (28.fev) na bacia hidrográfica do Rio Paraná, e o 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, responsável por toda região noroeste e nordeste do Estado de São Paulo, já intensifica o policiamento nas imediações dos rios da região.

De fundamental importância para a reprodução das espécies, o período de defeso teve início no dia 1º de novembro de 2023. É nesta época do ano, período mais chuvoso que faz com que os rios fiquem mais cheios, que os peixes entendem que é hora de desovar e se reproduzirem. Eles migram em direção às cabeceiras e nascentes dos rios.

O policiamento ambiental às margens dos rios garante que os peixes consigam completar o processo do ciclo de reprodução com o mínimo de interferência possível. Apesar de toda a orientação e, até mesmo, repressão à pesca predatória, alguns insistem em praticar infrações e crimes ambientais, capturando peixes durante a Piracema.

Desde o início da Piracema até o momento, mais de sete mil pescadores foram fiscalizados nas áreas de pesca das 189 cidades que abrangem a área de cobertura do 4º Batalhão Ambiental. Foram realizadas mais de duas mil horas de navegação pelo policiamento náutico, que resultou na apreensão de 5.779 redes de pescas armadas pelos rios, o que não é permitido durante a Piracema. 344 autuações às infrações foram geradas, sendo apreendidos mais de cinco mil e quinhentos quilos de peixes.

Com o fim do período de Piracema, volta a ser permitida a pesca de peixes nativos da bacia do Rio Paraná, entre eles, Piau-três-pintas, Piapara, Pacu-caranha, Mandi, Traíra, Barbado, Curimbatá, Pintado e Dourado, lembrando que há um tamanho mínimo exigido para captura de cada espécie nativa.

Confira as principais regras de pesca antes e durante o período de Piracema, que são regulamentadas pelas: