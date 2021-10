Apesar da vitória da Argentina, Messi reclama de árbitro brasileiro: “Parece que faz de propósito” 

Em post após 1 a 0 sobre o Peru, camisa 10 não deixa claro o motivo da insatisfação com Wilton Pereira Sampaio.

A Argentina venceu o Peru por 1 a 0, segue invicta e na vice-liderança das Eliminatórias para a Copa de 2022, cada vez mais perto de carimbar a vaga para o Catar. Mas nem mesmo o bom momento foi suficiente para impedir o craque Lionel Messi de reclamar da arbitragem do brasileiro Wilton Pereira Sampaio na partida desta quinta-feira (14), no Monumental de Núñez.

Após a partida, o craque usou as redes sociais para reclamar da arbitragem, mas não deixou claro exatamente o motivo do descontentamento, em um jogo com poucas polêmicas. Mesmo o lance que poderia render mais discussões, o pênalti do goleiro Emiliano Martínez em Farfan, não teve impacto no resultado, já que Yotún acertou o travessão.

– Partida dura, difícil de jogar. Muito vento, eles (peruanos) todos atrás, deixando pouco espaço. O árbitro sempre que nos dirige faz o mesmo, parece que faz de propósito. Mas, bem, três pontos importantes que nos aproximam do objetivo – escreveu.

Aparentemente, a rixa com Wilton Sampaio vem de outros jogos. Em julho deste ano, após a vitória por 3 a 0 sobre o Equador, na Copa América, o camisa 10 argentino reclamou que Wilton atrapalhou o ritmo da partida. O brasileiro já tinha dirigido Argentina 1 x 0 Uruguai, também pela Copa América, duas semanas antes.

