Apenas uma bebida por dia pode aumentar a pressão arterial, diz estudo

Pesquisa dos EUA constatou que efeitos negativos do consumo de álcool se estende a homens e mulheres independentemente da existência de um quadro de pressão alta.

Apenas um drinque de qualquer bebida alcoólica por dia pode aumentar consideravelmente a pressão arterial, levando a um quadro denominado pressão sistólica – o número mais alto em uma leitura de pressão – seja em homens ou mulheres sem hipertensão existente, aponta um novo estudo.

“Não encontramos efeitos benéficos em adultos que bebiam um baixo nível de álcool em comparação com aqueles que não bebiam álcool”, disse o autor sênior do estudo, Dr. Marco Vinceti, professor de epidemiologia e saúde pública na Universidade de Modena e Reggio Emilia, na Itália, em comunicado.

O impacto negativo do álcool na pressão arterial sistólica continuou a aumentar ao longo dos anos, constatou o estudo, mesmo em homens e mulheres que bebiam pouco a cada dia. Pequenas quantidades de álcool também aumentaram a leitura da pressão arterial diastólica, mas apenas em homens, de acordo com o estudo, publicado nesta segunda-feira (31.jul) na revista Hypertension.

“As leituras sistólica e diastólica contribuem para o risco (cardiovascular) e andam de mãos dadas, mas dos dois, a pressão arterial sistólica é definitivamente o fator de risco mais importante em adultos”, disse o coautor do estudo Dr. Paul Whelton, presidente em saúde pública global na Escola de Saúde Pública e Medicina Tropical da Tulane University em Nova Orleans e presidente da Liga Mundial de Hipertensão.

Pressão arterial e saúde cardiovascular

A pressão arterial é medida em unidades de milímetros de mercúrio (abreviado como mmHg) e escrita como dois números, um acima do outro. A leitura máxima ou sistólica, que representa a força do sangue contra as paredes das artérias quando o coração se contrai, é um “principal fator de risco para doenças cardiovasculares em pessoas com mais de 50 anos”, de acordo com a American Heart Association . A leitura diastólica inferior mede a pressão nas artérias enquanto o músculo cardíaco descansa entre as batidas.

Uma leitura sistólica normal é tipicamente de 120 mm Hg ou menos, mas tende a aumentar à medida que os vasos sanguíneos enfraquecem e estreitam com a idade, disse a AHA. Uma leitura diastólica normal é inferior a 80 mm Hg, mas começa a diminuir com a idade à medida que as artérias perdem sua elasticidade e enrijecem, às vezes levando a um aumento na taxa de pulso.

“O álcool certamente não é o único causador do aumento da pressão arterial; no entanto, nossas descobertas confirmam que contribui de maneira significativa”, disse Vinceti, também professor adjunto do departamento de epidemiologia da Escola de Saúde Pública da Universidade de Boston. “Aconselha-se limitar a ingestão de álcool e evitá-lo é ainda melhor.”

O conceito de que muito álcool aumenta a pressão arterial existe há muito tempo, disse o Dr. Andrew Freeman, diretor de prevenção cardiovascular e bem-estar do National Jewish Health em Denver.

“No entanto, esta revisão encontrou níveis relativamente baixos de pressão arterial impactados pelo álcool”, disse Freeman, que não participou da pesquisa. “Então, para mim, este é mais um estudo mostrando que pode não haver nenhuma quantidade segura de álcool .”

O risco aumenta com o aumento dos níveis de álcool

A revisão analisou dados de sete estudos conduzidos no Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos entre 1997 e 2021. Ela acompanhou mais de 19.000 adultos de 20 a cerca de 70 anos que não tinham diagnósticos anteriores de alcoolismo, consumo excessivo de álcool, doenças cardiovasculares, diabetes ou doença hepática durante um período médio de cinco anos.

Todos os participantes foram questionados sobre sua ingestão típica de álcool no início dos estudos, que foi traduzida em gramas de álcool para evitar diferenças entre os países sobre o que constitui uma “bebida padrão”. A Organização Mundial da Saúde , por exemplo, define o padrão em 10 gramas de álcool por bebida, enquanto os EUA o definem em 14 gramas.

“Nos Estados Unidos, você provavelmente consome mais de uma bebida padrão por dia”, disse Whelton. “Se você bebeu vinho com 14 gramas de álcool em um restaurante, vai querer dizer ao garçom: ‘ Seu pão-duro, volte e sirva-se de uma taça de vinho de verdade.’ Achamos que estamos consumindo uma bebida padrão, mas não estamos”.

Os pesquisadores então usaram estatísticas para traçar como várias quantidades de álcool afetavam a pressão arterial ao longo do tempo. Beber uma média de 12 gramas de álcool por dia, ou menos de uma bebida padrão dos EUA, produziu um pequeno aumento na pressão sistólica de 1,25 mm Hg em uma média de cinco anos.

“Ficamos um pouco surpresos ao ver que consumir um nível já baixo de álcool também estava associado a mudanças mais altas na pressão arterial ao longo do tempo em comparação com o não consumo – embora muito menos do que o aumento da pressão arterial observado em bebedores pesados”, disse Vinceti.

Em pessoas que consumiram uma média de 48 gramas de álcool por dia, ou quase 3,5 bebidas padrão dos EUA, a pressão arterial sistólica aumentou quase 5 mm Hg no mesmo período em comparação com os não bebedores.

“Isso certamente o levaria de pré-hipertenso a hipertenso, assim como comer uma quantidade excessiva de sódio, poucas frutas e vegetais e não praticar atividade física o levará na direção errada”, disse Whelton, da Tulane.

Outra descoberta: o impacto do álcool na pressão arterial foi ainda mais significativo se as leituras de uma pessoa já estivessem subindo quando o estudo começou, disse Whelton.

“Isso sugere que as pessoas com tendência ao aumento da pressão arterial podem se beneficiar mais com o baixo ou nenhum consumo de álcool”, disse ele.

Mensagens confusas sobre álcool

Como os resultados do estudo se encaixam em pesquisas anteriores que mostraram que o álcool pode ser benéfico para o coração? Por um lado, muitos dos ensaios clínicos randomizados mais antigos compararam apenas bebedores leves com os pesados, e não com aqueles que não bebiam nada, disse Whelton.

“O que geralmente vimos nos ensaios clínicos é que os bebedores são randomizados para menos álcool, como cerveja light, em vez de continuar a beber normalmente. E, claro, aqueles que consumiram quantidades baixas a moderadas de álcool tiveram melhores resultados”, disse Whelton, co-autor de uma meta-análise sobre esses estudos.

“Do ponto de vista da pressão arterial, acho que a maioria das pessoas concordaria que não há nível em que o álcool seja seguro”, acrescentou. “Do ponto de vista cardiovascular, você pode ter opiniões contraditórias .”

Estudar o uso de álcool é difícil porque está associado a comportamentos que podem ser úteis ou inúteis, disse Freeman.

“Se você está bebendo em um bar cheio de fumaça à noite com amigos, (sua exposição) ao fumo passivo e ao álcool certamente atrapalhará seu sono, e ambos são prejudiciais à saúde”, disse ele. “Mas você também está obtendo os aspectos positivos da socialização.”

Pesquisas em “zonas azuis ”, áreas do mundo onde as pessoas normalmente vivem até e além dos 100 anos, mostraram que as dietas nesses locais geralmente incluem pequenas quantidades de álcool que são consumidas rotineiramente no jantar. É o álcool que ajuda na longevidade ou as redes sociais apertadas?

“Pode ser difícil identificar essas associações”, disse Freeman, acrescentando que dá a seus pacientes a mesma orientação que a AHA e a OMS.

“Em primeiro lugar, não recomendo que as pessoas comecem a beber”, disse ele. “Se eles bebem, devem tentar minimizá-lo e fazer o possível para manter comportamentos saudáveis ​​que ajudem o coração, como exercícios e redução do estresse.

“O exercício é uma maneira incrivelmente eficaz de reduzir a pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, pois ajuda o coração a relaxar e a manter uma melhor eficiência.”

*Com informações da CNN Brasil