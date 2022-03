APAE Votuporanga e UNIFEV realizam o 1º FASHION DOWN

Evento marcou o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrando a elegância, empoderamento, protagonismo e inclusão social dos assistidos pela entidade, que irá completar em outubro, 50 anos de atividades.

Para comemorar o Dia Internacional da pessoa com Síndrome de Down (21/03) a APAE Votuporanga e Unifev organizaram um desfile modas que mostrou a elegância, empoderamento, protagonismo e inclusão social dos assistidos pela entidade, que irá completar em outubro próximo, 50 anos de atividades.

O evento aconteceu na Concha Acústica a partir das 20h com uma plateia formada por familiares, amigos, além da equipe de colaboradores da entidade, numa demonstração do amor e carinho que dispensam diariamente aos bebês, crianças, adolescentes e até aqueles alunos que já passaram dos 50 anos.

A entidade contou com o apoio maciço do comércio que cedeu as roupas e calçados que deixaram os `artistas` elegantes, elevando sua autoestima. Assessorados por Misses e Misters Estudantis, numa parceria com o produtor de eventos Beto Ferraz, cada um que entrava na passarela era um show a parte.

O desfile começou com bebês de colo, passando por crianças de variadas idades, adolescentes e até adultos com 25, 35, 46 e até 55 anos. Todos, sem exceção, simpáticos, engraçados, estavam felizes e percebia-se que se sentiam amados, muito amados.

Entre os desfiles, o depoimento emocionado de uma mãe que agradeceu a acolhida da APAE pelo seu filho e em testemunho disse que o assistido chega em casa todos os dias elogiando as `Tias`, a comida e o acolhimento que a APAE local garante.

Entre uma e outra atração apresentação de grupos de danças, que levantou a plateia que bateu palmas e dançou junto.

Som, luzes, plateia animada… Era tudo que eles precisavam para demonstrar a gratidão que explode dentro do peito de cada um deles. A data, como não poderia ser diferente foi marcada com maestria e a promessa da presidente da APAE, Márcia Gianotti de que ano que vem tem mais.

E no final, Márcia Gianotti, foi presenteada com o troféu o `Oscar Ticka Ticka Bum, por meio do apresentador Walis Tomenasci. A presidente da entidade fez questão de dividir a honraria com sua equipe de colaboradores.