Apae inaugura Sala Sensorial com presença do deputado Marcio Alvino 

Evento ocorre às 10h desta quinta-feira (27) na sede da instituição.

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga/SP inaugura às 10h15 desta quinta-feira (27.jan) uma sala sensorial, entre as autoridades presentes no evento estará o deputado federal Marcio Alvino (PL/SP). A sede da instituição fica na Rua Tietê, 4860, no bairro Parque São Pedro.

O objetivo da sala será desenvolver habilidades a partir de experiências sensoriais, cognitivas, próprio perceptivas, comportamentais afetivas e emocionais proporcionando além de aprendizagem, bem estar e qualidade de vida aos atendidos.

A APAE de Votuporanga foi fundada em 1972, por isso, neste ano comemora 50 anos de história e ao longo desta história de amor à pessoa com deficiência intelectual, possui o compromisso como missão de contribuir para a transformação da vida da pessoa com deficiência e sua família.

Deputado Marcio Alvino

Marcio Luiz Alvino de Souza é um empresário e político brasileiro, filiado ao Partido Liberal. Foi eleito prefeito de Guararema/SP em 2008, sendo reeleito em 2012. Em 2014, renunciou ao cargo de prefeito e foi eleito deputado federal por São Paulo. Em 2018 foi reeleito para o seu segundo mandato.