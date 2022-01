Apae de Votuporanga inaugura sala de Integração Sensorial  

Evento ocorreu na manhã desta quinta-feira, na sede da instituição e contou com a presença autoridades públicas como o deputado federal Marcio Alvino.

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga/SP promoveu na manhã desta quinta-feira (27.jan) a inauguração de uma sala de integração sensorial. Solenidade que como anfitriã a presidente Marcia Cardoso Luqueti Gianoti, ocorreu na sede da Instituição que fica na Rua Tietê, 4860, no bairro Parque São Pedro, reunindo colaboradores e autoridades públicas como o prefeito Jorge Seba (PSDB), secretários municipais, vereador Jura (PSB), representantes das APAEs da região, e o deputado federal Marcio Alvino (PL/SP) autor de duas emendas parlamentares no valor de R$ 50 mil (cada) que facilitaram à estruturação da sala.

Em sua fala, Marcia Gianoti destacou a importância da parceria e principalmente dos frutos que a sala proporcionará aos alunos atendidos: “Essa sala vai nos permitir desenvolver melhor as aptidões dos atendidos, será de extrema importância no ensinar a caminhar, a adquirir equilíbrio para se levantar. Já para os cadeirantes, possui aparelhos que permitirá movimentar pernas e braços; permitindo inclusive, que se coloque esse cadeirante de pé para que ele possa fortalecer coluna, pescoço. Além disso, temos por exemplo a parte lúdica, sentimental, a sala é linda, colorida, onde nós trabalhamos com nossos atendidos em um ambiente próprio para desenvolver habilidades a partir de experiências sensoriais, cognitivas, próprio perceptivas, comportamentais e emocionais proporcionando além de aprendizagem, bem-estar e qualidade de vida aos atendidos”.

A gestora contou que há 22 anos integra os trabalhos da Instituição e sonha com projetos para 2022. “Esse ano nós estamos preparando nossas ações para o cinquentenário, já que completamos 50 anos de Apae em Votuporanga, sempre com um trabalho de excelência e com muita dedicação, seja das diretorias passadas e desta também, sempre buscando o crescimento. Hoje nós atendemos praticamente todas aquelas famílias que nos procuram, não temos uma lista de espera por vagas, e isso não só em Votuporanga, atendemos também outros cinco municípios da região. Mas, estamos estudando ações, temos o sonho da piscina aquecida, não é uma piscina para diversão, lógico que pode haver diversão também, mas é para tratamento. Inúmeros tratamentos hoje são feitos dentro da água e nós não temos essa oportunidade, então é o nosso sonho para realizar esse ano, e se não tiver pronto, ao menos que seja iniciado”, explicou Marcia.

Já o deputado Marcio Alvino, contou um pouco de sua trajetória no Executivo, sendo prefeito por dois mandatos de Guararema/SP, até se eleger na Câmara Federal em 2014, onde permanece na Capital Federal.

O parlamentar que possui grande proximidade com o Social, disse ao Diário que ‘se realiza’ ao ver suas emendas concretizadas por exemplo nas APAEs. “Eu já fui prefeito e o prefeito possui a caneta e consegue executar, quando me elegi deputado eu senti muito essa diferença, porque o deputado possui uma verba, mas não chega a executar algo, então, eu consigo me realizar através das APAEs. Às vezes, você coloca um recurso para a prefeitura, e é um recurso que é importante, mas não muda a vida das pessoas; e um recurso que você coloca na APAE você muda a vida dos atendidos. Então a satisfação do meu mandato é colocar um pouco de recurso em cada APAE do Estado e chegar a todas as 307 unidades, é isso que motiva e poder ajudar um pouquinho a cada um”, explicou Alvino.

O deputado aproveitou para anunciar que assumiu o compromisso a APAE de Votuporanga em destinar recursos para melhorias no refeitório e aquisição de equipamentos; além de se colocar à disposição na busca pela piscina aquecida e coberta que a Instituição precisa e planeja instalar.

A APAE de Votuporanga foi fundada em 1972, por isso, neste ano comemora 50 anos de história e ao longo desta história de amor à pessoa com deficiência intelectual, possui o compromisso como missão de contribuir para a transformação da vida da pessoa com deficiência e sua família.