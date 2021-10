APAE 49 anos: Entidade é contemplada com a inauguração de Sala Sensorial

Na manhã desta sexta-feira (15) foi inaugurada a Sala de Estimulação Sensorial (Sala Snolezen) na unidade da APAE de Votuporanga/SP.

Na manhã desta sexta-feira (15) foi inaugurada a Sala de Estimulação Sensorial (Sala Snolezen) na unidade da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga/SP. A sala atenderá 73 usuários com idades de 0 a 17 anos, portadores com deficiência intelectual e múltipla.

O objetivo da sala será desenvolver habilidades a partir de experiências sensoriais, cognitivas, próprio perceptivas, comportamentais afetivas e emocionais proporcionando além de aprendizagem, bem estar e qualidade de vida aos atendidos. Novo espaço foi contemplado pelo Banco do Brasil, por meio do projeto BB FIA em parceria com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

A APAE comemora 49 anos de história e ao longo desta história de amor à pessoa com deficiência intelectual, possui o compromisso como missão de contribuir para a transformação da vida da pessoa com deficiência e sua família.

Fundada em 1972, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga vem transformando a vida de várias crianças, adolescentes e adultos.

De acordo com a presidente da instituição, Márcia Gianotti, a APAE transforma vidas por meio da assistência social, educação e saúde. “Promover e articular ações de assistência social, educação, saúde e defesa dos direitos da pessoa com deficiência e representar o movimento perante organismos municipais, estaduais e nacionais, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela APAE de Votuporanga, na perspectiva da inclusão social de seus usuários.” pontuou Marcia.

Estiveram presentes no evento, o prefeito Jorge Seba, a primeira Dama Rose Seba, o vice prefeito Cabo Valter, o secretário municipal de direitos Humanos Emerson Pereira, o secretário municipal de ensino Ederson Marcelo Batista, Binha Lopes do Conselho da APAE, entre convidados e imprensa.