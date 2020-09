VOTUPORANGA ANTIGA – Ao Prefeito Dalvo Guedes, nossa homenagem

Recentemente perdemos o Sr. Dalvo Guedes, prefeito em nossa cidade de 1964 a 1969, um período conturbado na política nacional. Natural da cidade de Bebedouro, em meados de 1940 trabalhou no Banco Bandeirantes e, no final da década de 40 se formou em contadoria bancária. Em 1951 foi nomeado gerente do mesmo banco em Fernandópolis. Depois, foi transferido para a agência de Votuporanga em 1957, assumindo o cargo de gerente. Durante sua gestão como prefeito, colaborou para a construção de vários Grupos Escolares (G.E), inaugurou avenidas e ajudou na criação da Faculdade de Ciências e Letras de Votuporanga (Facle), hoje UNIFEV – da qual era patrono.

Na imagem abaixo vemos a comitiva municipal durante a inauguração da Avenida Prestes Maia que teve como representante estadual, o Governador de São Paulo, o coronel João Batista de Oliveira Figueiredo. Na época ele era Comandante Geral da Força Pública e posteriormente fora um dos presidentes do Brasil no período do regime militar.

Inauguração Avenida Prestes Maia

Com o Governador Ademar de Barros 1964

Na próxima imagem, pouco conhecida, Dalvo Guedes está neste registro, junto ao saudoso Leônidas Pereira de Almeida (Capitão Almeida), o Governador paulista Ademar de Barros e demais políticos em inauguração na cidade vizinha de Tanabi. Capitão Almeida havia perdido a disputa de prefeito municipal para Dalvo, mas aqui vemos um símbolo da união dos partidos em busca de recursos por Votuporanga.

Junto ao Governador Abreu Sodré em 1967

Nessa imagem icônica e porque não dizer pouco conhecida, o então Governador Abreu Sodré caminha junto ao Prefeito Dalvo Guedes – logo após um comício durante a sua visita a Votuporanga em 1967. Ao fundo, temos a belíssima Igreja Matriz ainda em construção.

Imagens: Revista Votuporanga 29 anos – A Vanguarda – Arquivo Público do Estado.

Espaço do Leitor

Recebemos essa rara imagem através do Danilo Camargo de mais um jogo de futebol votuporanguense, dessa vez compartilhada pelo Prefeito Sr. João Dado. A legenda da foto foi realizada pelo Sr. Diogo Mendes Vincentini.

Da esquerda para a direita, em pé: Dr. Jamilo Zeitune, Dr. Walter Rodrigues, Miranda, José de Campos Maia, Herculano Beretta, não identificado na legenda e Edward Coruripe Costa. Agachados: José Dirceu de Carvalho, Odácio Miguel Salum, José Silveira, João Gonçalves Leite, Dircinho, Piolim e Dr. Martiniano Salgado. Imagem: Sr. Diogo Mendes Vincentini.

Votuporanga Antiga –

Por: Ravel Gimenes