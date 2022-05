Ao lado de Carlão Pignatari, governador Rodrigo Garcia repassa R$ 2,5 milhões para a Santa Casa de Fernandópolis

Recurso vai garantir a manutenção da assistência prestada para a população da região.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou, nesta sexta-feira (20), ao lado do governador Rodrigo Garcia, do anúncio de repasse extra de R$ 2,5 milhões para a Santa Casa de Fernandópolis, na região noroeste paulista. Os recursos garantirão a manutenção dos serviços de saúde oferecidos pelo hospital para a cidade e região.

“A Santa Casa de Fernandópolis presta um excelente serviço para a população local e também para pacientes de outras cidades da região. É uma unidade de referência e sempre terá nossa atenção e apoio para iniciativas que visam melhorar o atendimento para a população”, disse Carlão Pignatari, ao lado do prefeito André Pessuto, do vice-prefeito Artur Silveira, vereadores e outros deputados e deputadas.

Cerca de 117 mil habitantes da cidade e região têm a Santa Casa de Fernandópolis como referência. Segundo o governo, o valor extra permitirá a continuidade da realização de exames, consultas e cirurgias. O valor ajudará a suprir a manutenção de materiais de consumo, materiais médicos hospitalares, medicamentos, plantões médicos e serviços de utilidade pública.

Nos últimos dois anos, Carlão Pignatari conquistou mais de R$ 600 mil para custeio dos serviços de saúde na cidade. Outros R$ 350 mil estão previstos para este ano. Além disso, está em andamento o processo para construção de um novo centro de saúde na cidade, no valor de quase R$ 1 milhão, e uma van para transporte de pacientes, que também está a caminho.

“Fernandópolis é um município importante para toda a região noroeste paulista. Graças ao trabalho do governador Rodrigo Garcia, estamos conquistando importantes investimentos na saúde, na infraestrutura, no social e também na recuperação das rodovias e vicinais. Essas obras nas estradas, inclusive, são fundamentais para a economia e geração de emprego na região”, disse o presidente da Alesp.

Após a visita na Santa Casa de Fernandópolis, no início da noite, Carlão Pignatari e Rodrigo Garcia seguiram para a abertura da Expo Fernandópolis, festa tradicional que vai até o próximo final de semana na cidade, com exposições de animais, veículos e máquinas agrícolas, além de rodeios e shows musicais.