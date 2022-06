Ao lado de Carlão Pignatari, governador Rodrigo Garcia anuncia R$ 7 milhões para a saúde e infraestrutura de Jales

Mais cedo, o deputado e presidente da Alesp visitou o hospital São Domingos e a Soprocan, em Nhandeara.

O governador Rodrigo Garcia anunciou na última sexta-feira (17.jun), ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, o repasse de R$ 7 milhões para a Santa Casa de Jales e para a pavimentação de ruas e avenidas da cidade. Mais cedo, em Nhandeara, Carlão se encontrou com a população e visitou o hospital São Domingos e a Soprocan (Sociedade de Proteção à Criança e Adolescente de Nhandeara).

Para a Santa Casa de Jales, serão R$ 2,5 milhões, que se somarão aos R$ 1 milhão já conquistados por Carlão Pignatari para a instituição, conforme anúncio no começo da semana. O recurso já está sendo utilizado no custeio, fortalecendo o atendimento aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), que representa quase 70% de todos os atendimentos realizados no hospital, referência para 16 cidades da região.

“A Santa Casa de Jales é referência nos atendimentos de média e alta complexidade para 16 municípios da região, e os recursos são fundamentais para que todos possam ser atendidos com qualidade. A verba vai ajudar a comprar insumos, a manter os salários dos profissionais e atender os pacientes com equipamentos de ponta. Quero agradecer ao governador Rodrigo Garcia por atender mais esse pedido”, disse Carlão.

Os outros R$ 4,5 milhões serão utilizados no recapeamento e pavimentação de vias da cidade. Desse valor, R$ 2 milhões foram intermediados por Carlão junto a recursos do Detran.SP. “A pavimentação e conservação de vias é muito importante numa cidade. Isso evita acidentes de trânsito, melhora o tráfego e a locomoção das pessoas e, claro, todo mundo gosta da sua cidade bem cuidada”, disse o presidente da Alesp.

O prefeito de Jales, Luis Henrique, agradeceu o apoio de Carlão Pignatari ao município. “Carlão é uma pessoa que tem nos ajudado muito, aberto muitas e muitas portas, ajudando muito o nosso município. Em nome de toda a população de Jales, nosso muito obrigado”, disse ele. Os deputados estaduais Itamar Borges e Analice Fernandes, e o deputado federal Fausto Pinato, também acompanharam o governador Rodrigo Garcia na visita a Jales.

Nhandeara

Pela manhã, na visita ao hospital São Domingos, em Nhandeara, Carlão viu de perto o trabalho realizado pelas equipes. Os gestores da unidade agradeceram ao apoio que o deputado sempre deu à instituição. O hospital foi reformado e recebeu um moderno aparelho de raio X durante a pandemia da Covid-19. De 2019 para cá, Carlão Pignatari conquistou R$ 900 mil em emendas para a unidade.

O presidente da Alesp agradeceu a todos pela parceria, principalmente a população, pelos votos recebidos na última eleição, e falou das conquistas para a cidade, como o recurso de R$ 1 milhão para infraestrutura do novo distrito industrial, além da verba para reforma da praça, para construção do Centro de Convivência e para as obras das 37 moradias no distrito de Ida Iolanda, entre outros.

“Fico muito feliz em ver as realizações do nosso trabalho. Cada emenda, cada repasse de verba é importante, porque estrutura os serviços e melhora o atendimento e a qualidade de vida para a população. Nhandeara está na minha região e vou continuar cuidando de todas as nossas cidades. Podem continuar contando comigo e com meu trabalho na Alesp como deputado”, disse Carlão.

Na sede da Soprocan, o deputado acompanhou o trabalho com crianças e adolescentes. A instituição atende cerca de 150 menores. Os gestores agradeceram a emenda de R$ 200 mil conquistada por Carlão para reforma do prédio. O deputado lembrou que a primeira emenda dele quando se elegeu deputado, em 2011, foi para a Soprocan, no valor de R$ 50 mil.

“A gente sabe o quanto é difícil trabalhar com crianças e adolescentes. É uma fase difícil da vida, de desenvolvimento e encaminhamento para a vida adulta. Então tem que ter um trabalho humanizado, de vivência, para que essas crianças e adolescentes possam se desenvolver com saúde e inteligência, se tornando cidadãos adultos de responsabilidade”, disse Carlão Pignatari.