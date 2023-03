Anvisa suspende alimentos da Fugini

Vigilância identificou falhas graves relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança dos produtos da empresa.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os alimentos da marca Fugini. Os principais alimentos fabricados pela empresa são molhos de tomate, conservas vegetais e outros molhos, como maionese e mostardas.

A medida é preventiva e foi adotada após uma inspeção sanitária conjunta realizada entre a agência, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e a Vigilância Sanitária Municipal de Monte Alto/SP. A ação identificou falhas graves relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas, rastreabilidade, entre outros. “Essas falhas podem impactar na qualidade e segurança do produto final”, afirma a Anvisa em nota.

A agência reguladora também irá publicar, nesta quinta-feira, uma resolução de suspensão específica para lotes de maioneses da marca Fugita, também da empresa Fugini Alimentos. A medida proíbe a comercialização, distribuição e uso, e determina o recolhimento de todas as apresentações da maionese com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024, além de lotes que irão vencer em dezembro deste ano com numeração iniciada por 354.