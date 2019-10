Anunciada obra de implantação de marginal em Votuporanga

A nova via interligará a Avenida Nasser Marão com a Rodovia Péricles Belini (SP-461).

O Prefeito João Dado e o Secretário Municipal de Planejamento, Jorge Seba, anunciaram um avanço em mobilidade urbana na manhã desta quarta-feira (9/10), no Gabinete do Paço Municipal. Após o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) conceder permissão de uso de área para o Município, uma nova marginal será implantada para interligar a Avenida Nasser Marão com a Rodovia Péricles Belini (SP-461).

Além da permissão do DER, que desapropriou uma área total de 22.778,04m², para a realização da obra foi necessária a desapropriação de áreas localizadas às margens da SP-461 dos proprietários José Gimenez e Odair Cândido. O Prefeito João Dado agradeceu aos então proprietários das áreas para a construção da nova marginal em Votuporanga.

O Secretário Municipal de Planejamento, Jorge Seba, afirmou que “o importante é que vamos fazer com que a cidade feche aquele vazio urbano que existe naquela localização, porque é uma área importante que pode se expandir. Dessa forma, o projeto final é que a marginal chegue até o trevo de Parisi e se transforme em uma importante diretriz viária”.

Para a realização da obra, será executada a abertura da via e a pavimentação primária. De acordo com o Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, a obra contribuirá com a mobilidade urbana do Município. “Com a construção da marginal, podemos observar o progresso de Votuporanga”.

Os proprietários José Gimenez e Odair Cândido agradeceram ao Prefeito pelo anúncio da obra. “Com a abertura dessa avenida, conseguiremos implantar loteamentos no local, que queremos fazer há seis anos”.

A nova via interligará a Avenida Nasser Marão com a Rodovia Péricles Belini (SP-461)

LEG: “O importante é que vamos fazer com que a cidade feche aquele vazio urbano que existe naquela localização, porque é uma área importante que pode se expandir. Dessa forma, o projeto final é que a marginal chegue até o trevo de Parisi e se transforme em uma importante diretriz viária”, afirmou o Secretário Municipal de Planejamento, Jorge Seba.

