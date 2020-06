Anunciada instalações de viadutos para transposição férrea

Anuncio foi feito na tarde de quinta-feira (25) por representantes da Rumo Logística ao prefeito João Dado

Rodrigo Verardino da Rumo e o prefeito João

Da Redação

Dois novos viadutos serão instalados em Votuporanga quem garante são os responsáveis pelas Relações Institucionais e Governamentais da Rumo Logística, Rodrigo Verardino De Stéfani e Bruno Rabello Madalena.

Rodrigo Verardino disse que as obras fazem parte do projeto de redução de conflitos urbanos da empresa. “Quero agradecer a receptividade do Prefeito João Dado para com a gente. Estamos dando essa boa notícia de dois viadutos que vão fazer o cruzamento da rua e vicinal com a ferrovia para passarem em desnível, na vicinal Adriano Pedro Assi e na Avenida República do Líbano”.

Ele explicou que a Rumo, há um mês, recebeu a aprovação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e do Ministério da Infraestrutura para renovação da concessão da malha ferroviária paulista e, como contrapartida, a inovação de uma série de obras para redução de conflitos urbanos e aumento de capacidade ferroviária. “Dentro dessas obras de redução de conflitos urbanos estão essas duas obras para Votuporanga, que temos o prazer de vir aqui mostrar para o Prefeito em primeira mão. Obras essas que estão com os projetos executivos já em fase de finalização e a próxima etapa é a contratação de empresa para início de mobilização de obras”.

O Prefeito João Dado afirmou: “A conquista é fruto de um trabalho de longa data e precisamos agradecer ao Deputado Federal Marcio Alvino, que foi um parlamentar que esteve sempre acompanhando e conduzindo esse projeto junto à ANTT e à Rumo; ao Mário Dirani, do DNIT, e tantos outros que contribuíram conosco para chegar nesse momento em que a Rumo teve a extensão da sua concessão das ferrovias”.

“Agora, o Município aguarda o recebimento das poligonais para desapropriação e a Rumo irá pagar por essas desapropriações. A Prefeitura irá formalizar para a Rumo a autorização para a realização da obra na vicinal do Município e a Companhia ficou de estudar a possibilidade de alterar o posicionamento da passarela para que haja um atendimento mais adequado para a Colônia da Fepasa. A Rumo ainda enviará vídeo e maquete das obras e verificará a possibilidade de pavimentar uma rua próxima da Colônia da Fepasa”, disse o prefeito.

Antiga reivindicação

Desde quando era Deputado Federal, João Dado já lutava pela causa, quando, junto com o então Prefeito Junior Marão, conseguiu que o DNIT efetuasse o projeto de engenharia da transposição da linha férrea em Votuporanga.

Os proprietários das áreas por onde passará a travessia da Av. República do Líbano assinaram a escritura de doação dos terrenos. São eles o Sr. José Miguel com 9,3 mil m²; o empresário Edinaldo Gorgato Polizeli 4,1 mil m² e os sócios da empresa CLC Camargo Empreendimentos e Participações, proprietária de uma das áreas Michel Lopes de Camargo Franco, Maria de Fátima Lemos de Rezende e Carla Mariane Garcia de Camargo com 2,2 mil m².

Segundo a empresa Rumo, a expectativa para o prazo de execução da obra é até o próximo ano.

Passagem em desnível na vicinal Pedro Assi