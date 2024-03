António Oliveira testa mudanças para jogo decisivo no Paulistão 

Corinthians entra em campo novamente no próximo sábado, contra o Santo André, em casa. Matías Rojas não treinou com o elenco e discute rescisão de contrato.

O Corinthians treinou na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, dando sequência aos preparativos para a partida contra o Santo André, neste sábado, às 16h, na Neo Química Arena, pela 11ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista.

O meia paraguaio Matías Rojas não esteve presente no treinamento. O jogador alega atraso no pagamento da dívida referente aos direitos de imagem e discute a rescisão contratual com o clube.

Após a ativação física na academia e o aquecimento no gramado, os atletas foram divididos em grupos. Em um dos campos, o auxiliar Diego Favarin organizou o treinamento de bolas paradas defensivas.

O técnico António Oliveira, em outro campo, promoveu uma atividade tática. Os grupos se revezaram nos dois trabalhos e, por fim, houve um treino de enfrentamento em campo reduzido.

Para a partida do fim de semana, António Oliveira deve contar com dois reforços: o centroavante Pedro Raul, recuperado de lesão muscular, e o meia Igor Coronado, que vem treinando normalmente com o elenco e reúne condições físicas para fazer a sua estreia pela equipe.

Sem desfalques, o provável Corinthians contra o Santo André deve ter: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero (Igor Coronado) e Yuri Alberto.

Com dez pontos após dez rodadas, o Timão terá de torcer por uma combinação de resultados, além de precisar vencer os seus últimos dois jogos da primeira fase do estadual. Na lanterna do Grupo C, o clube está atrás de Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol.

*Com informações do ge