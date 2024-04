António Oliveira pode fazer mudanças contra o Nacional-PAR 

Romero disputa posição com Pedro Raul, e Fausto Vera é “sombra” para Breno Bidon.

O Corinthians realizou no sábado mais um treinamento de olho na partida contra o Nacional, do Paraguai, nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece às 19h, na Neo Química Arena.

O técnico António Oliveira pode fazer alterações na escalação da equipe para essa partida.

Uma das disputas abertas é no ataque. Artilheiro da equipe em 2024 com sete gols, ao lado de Yuri Alberto, Romero disputa vaga com Pedro Raul.

Já no meio de campo, Breno Bidon tem a concorrência de Fausto Vera. De acordo com a “Itatiaia”, o argentino foi testado na equipe titular no treino deste sábado.

Igor Coronado, que se machucou na estreia pelo Corinthians, há um mês, vem treinando com bola e pode voltar a ser relacionado, mas não será titular diante do Nacional-PAR. Já Maycon segue em transição após uma lesão muscular na coxa e segue como desfalque.

Uma possível escalação alvinegra para terça-feira é: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Romero (Pedro Raul), Wesley e Yuri Alberto.

*Com informações do ge