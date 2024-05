António Oliveira deve contar com volta de Paulinho contra América-RN 

Volante treinou normalmente com o elenco e pode estar à disposição para jogo desta quarta-feira.

O Corinthians deve contar com um retorno importante para o jogo contra o América-RN, nesta quarta-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O meio-campista Paulinho, recuperado de uma tendinite patelar no joelho esquerdo, treinou normalmente com o grupo nesta segunda-feira. A tendência é de que ele comece o jogo no banco de reservas.

Diego Palacios, Matheuzinho e Pedro Henrique realizaram atividades no gramado, mas sob orientação da equipe de fisioterapia e preparação física. Os três devem ficar fora.

Ainda na sessão desta segunda-feira, um trabalho tático comandado por António Oliveira, a comissão técnica contou com o reforço de nove atletas das categorias de base: os goleiros Cadu, Felipe Longo e Matheus Corrêa; os laterais Denner e Vitinho; o zagueiro Renato; os meio-campistas Bahia e Pedrinho; e o atacante Kayke.

O Corinthians deve ir a campo nesta quarta-feira com: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley.

O Timão leva para campo a vantagem adquirida no confronto de ida, em Natal. Com gols de Breno Bidon e Cacá, a equipe bateu o América-RN por 2 a 1 e joga por um empate para ir às oitavas de final da Copa do Brasil.

*Com informações do ge