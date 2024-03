António Oliveira ajusta ataque de olho em jogo-treino contra o Santos 

Corinthians tem teste pela frente diante do rival na sexta-feira, no período da tarde, na Vila Belmiro.

O Corinthians deu mais um passo na preparação para o jogo-treino contra o Santos, marcado para sexta-feira, na Vila Belmiro. Na manhã desta quarta, o elenco de António Oliveira trabalhou no CT Joaquim Grava e teve foco no ajuste ofensivo.

A atividade começou com uma ativação física e aquecimento no gramado. A comissão técnica, na sequência, fez um treino de organização ofensiva, com foco em passes, cruzamentos e finalizações.

António Oliveira ainda promoveu um treino tático para finalizar a quarta-feira de trabalho no Corinthians.

Não houve atualização em relação aos jogadores que estão no departamento médico. Fausto Vera, por exemplo, segue em tratamento na parte interna do CT para curar as dores no pé direito.

O Timão terá ainda mais três atividades de preparação antes do compromisso contra o Santos no litoral paulista.

O time volta a treinar nesta quinta-feira em dois períodos. O aquecimento da atividade marcada para a manhã será aberto para a imprensa.

Na sexta, o time faz uma atividade pela manhã antes de viajar para Santos, local do jogo-treino.

*Com informações do ge