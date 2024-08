Antonia sofre fratura na fíbula da perna esquerda e está fora dos Jogos Olímpicos 

Jogadora não precisará passar por cirurgia e permanecerá em tratamento com os médicos da seleção feminina. Seleção enfrenta a França, no sábado, às 16h.

Antonia está fora dos Jogos Olímpicos. Durante a partida contra Espanha nesta quarta-feira, a jogadora sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda depois de um trauma em disputa de bola durante o segundo tempo. Foi realizado um exame físico no campo e, de acordo com informação da CBF, não foi identificada crepitação ou outros sinais sugestivos de fratura. Mesmo com dores, a lateral direita seguiu na partida até o final. Antes do problema sofrido, ela vinha sendo um dos destaques do Brasil no duelo.

Após o confronto, a defensora recebeu uma proteção com gelo ainda no gramado. Depois, seguiu para exames de imagem que confirmaram o traço de fratura sem desvio. De acordo com os médicos da seleção feminina, não será necessária intervenção cirúrgica. Antonia continuará em tratamento com o Departamento Médico da Seleção até o final da competição. Em seguida, seguirá para seu novo clube, o Real Madrid, para a continuidade. Em 2019, a atacante Bia Zaneratto sofreu a mesma fratura, mas na perna direita. Fez a recuperação durante dois meses e meio e voltou a tempo de disputar a Copa do Mundo da França no mesmo ano.

Antonia se pronunciou nas redes sociais sobre a lesão. A jogadora comentou sobre a frustração de ter o problema neste momento: “Dizer que lesões fazem parte da vida do atleta é uma verdade que convivemos durante toda a carreira. Mesmo assim, é impossível evitar a dor e a frustração quando estas situações acontecem em momentos como este, em uma disputa de Olimpíadas. No último jogo sofri uma fratura na fíbula da perna esquerda após um choque, lesão que infelizmente me impossibilita de seguir nestes Jogos Olímpicos. Eu não estarei em campo, mas seguirei jogando com o Brasil em cada lance, com toda a minha torcida, confiança em todos e apoio incondicional até o final! Sou Brasil de corpo e alma”, afirmou a atleta.

O Brasil volta a treinar nesta sexta-feira em preparação ao jogo diante da França pelas quartas de final das Olimpíadas. O confronto ocorre no estádio La Beaujoire, em Nantes, no sábado, às 16h. Para o jogo, além do desfalque de Antonia, são dúvidas Tamires, que precisou fazer infiltração na véspera do último jogo da primeira fase, e Rafaelle, que sentiu um desconforto na coxa e não enfrentou as espanholas. Caso a jogadora do Orlando Pride tenha condições, pode ser uma opção para a direita.

*Com informações do ge