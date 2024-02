Antes de embarcar para Matão, CAV finaliza preparação neste sábado 

O Votuporanguense enfrenta a Matonense no domingo, às 10h, no Estádio Doutor Hudson Buck Ferreira, em Matão/SP, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

O Clube Atlético Votuporanguense finaliza na manhã deste sábado (3.jan), na Arena Plínio Marin, a preparação para o duelo contra a Matonense, no domingo, às 10h, no Estádio Doutor Hudson Buck Ferreira, em Matão/SP, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

Embalado pela primeira vitória na competição, conquistada diante do Sertãozinho por 3 a 0 na noite da última quarta-feira, na Arena Plínio Marin, o CAV conta com o elenco quase completo. O treinador Rogério Corrêa terá à disposição o meia Igor Pimenta, porém não contará com Taison e Felipe que estão no Departamento Médico.

O Pantera Alvinegro embarca às 13h, com destino à Matão, levando na bagagem espaço para trazer mais três pontos e seguir avançando na tabela do Paulistão A3, onde atualmente aparece na 8ª posição.

Quem vive uma situação complicada no torneio é a Matonense, ainda sem vencer no estadual, a equipe estreou com derrota, depois empatou e, em seguida, na última rodada, sofreu uma goleada por 5 a 2 para o Grêmio Prudente, fora de casa. O time de Matão aparece na 15ª e penúltima colocação da tabela da A3.