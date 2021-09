Anos Dourados e música brasileira são os destaques da próxima edição do “Cultura On-line”

Apresentações serão com artistas convidados e também contemplados pela Lei Aldir Blanc e Projeto Juntos Pela Cultura de Votuporanga.

Os destaques da edição deste final de semana do “Cultura On-line”, com apresentações de artistas convidados e que também foram contemplados pela Lei Aldir Blanc e pelo Projeto Juntos Pela Cultura de Votuporanga, serão espetáculos com encenações de dança baseadas nos anos 50 e também de shows com música brasileira, a partir das 13h de sábado (18) e domingo (19).

O evento, realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga e comandado pelo músico Emerson Pontes, poderá ser conferido através das redes sociais da Prefeitura, no YouTube e Facebook.

Programação

“O Melhor das Aquarelas”, projeto musical do cantor Josué Ramos, abre as apresentações do sábado com um repertório selecionado com canções de grandes compositores e intérpretes brasileiros como Djavan, Elis Regina, Gal Costa, Gonzaguinha, Milton Nascimento, Tom Jobim e Toquinho. O artista foi contemplado pelo Projeto Juntos Pela Cultura de Votuporanga.

Às 14h, Almagêmea Escola e Boutique de Dança apresenta o 17º Espetáculo de Dança (2014) “Luiza: Dourado, Chumbo e Outras Cores – parte 1”. A encenação, que conta com um elenco de 350 alunos sob coordenação das professoras Amanda e Helen Borim, se passa nos Anos Dourados durante a década de 50 e narra a história de uma mulher forte que representa todas as brasileiras, utilizando coreografias de balé clássico, baby class, bboy, contemporâneo, dança do ventre, flamenco, jazz e sapateado.

No domingo com início a partir das 13h, a cantora Natália Pântano Lisboa apresenta o “Divas Nacionais e Internacionais”, espetáculo com um repertório que fará uma viagem no tempo, onde interpretará canções, inclusive, temas de filmes que se tornaram grandes sucessos. Projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc.

Finalizando as apresentações, às 14h, Almagêmea Escola e Boutique de Dança retorna com a parte final do 17º Espetáculo de Dança “Luiza: Dourado, Chumbo e Outras Cores – parte 2”.

Intervalos

Entre uma apresentação e outra, o público poderá conferir interpretações especiais como a reexibição do “100 Anos de MPB”, projeto dos músicos Duo D2 Cleber & Jane contemplado pela Lei Aldir Blanc, que resgatará clássicos da Música Popular Brasileira entre os anos de 1920 e 2020.

O músico e produtor cultural Anisinho Martin, apresenta o “Especial: Músicas de Amor”, cantando músicas através de um repertório repleto de romantismo.