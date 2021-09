Anonymous divulga mensagem convocando a protestos contra Bolsonaro

Na gravação, uma mensagem em inglês diz que o presidente “vem flertando cada vez mais com a possibilidade de um golpe” e que “pretende (…) preparar uma narrativa de que o povo deseja que ele permaneça no poder”, a despeito da queda de sua aprovação em pesquisas nos últimos meses.

