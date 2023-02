Ano Novo Chinês: Escola de Kung Fu Punhos Unidos representa Votuporanga em celebração na capital paulista 

Festa tradicional aconteceu no último final de semana no bairro da Liberdade e celebrou a chegada do ano do coelho no calendário chinês. Evento contou com desfile de dragões e leões coloridos.

No último sábado (4.fev), a Escola de Kung Fu Punhos Unidos, representou Votuporanga/SP e linhagem da Hung Gar Kung Fu do Brasil, em meio a tantas outras escolas, dos mais renomados estilos de Kung Fu, dentro do maior evento de cultura oriental do Brasil que é realizado no bairro da Liberdade, na capital paulista.

O evento, que faz parte do calendário cultural oficial de São Paulo, comemora a chegada do ano do coelho, que teve início no dia 22 de janeiro. Além dos desfiles com as tradicionais danças do dragão e do leão, a programação conta com apresentações musicais, de artes marciais, caligrafia, horóscopo chinês e mais.

A escola votuporanguense da tradicional arte marcial chinesa, liderada por pelo Sifu (mestre/pai) André Castanheira, prestigiou o tradicionalíssimo evento. O coelho é o quarto signo do horóscopo chinês e é associado à longevidade e à mudança.

Castanheira agradeceu à Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga e a oportunidade: “São muitas as histórias desde que estes grandes mestres vieram para o Brasil e nós estávamos lá, honrado os nomes de Grão Mestre Li Hon Ki (patrono da Hung Gar no Brasil) e Mestre Renata Balestrini!! Obrigado Mestre, por confiar a nós tamanha responsabilidade!”