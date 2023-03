Ângelo treina com bola e pode ser novidade na Copa do Brasil 

Atacante está recuperado de edema na coxa esquerda e pode pintar na lista de relacionados.

Alvo do Flamengo, o atacante Ângelo voltou a treinar com bola, nesta quarta-feira (8.mar), no CT Rei Pelé. O jogador está recuperado de um edema muscular na coxa esquerda e pode ser novidade no jogo de quinta-feira, contra o Iguatu-CE, às 21h30, na Vila Belmiro, pela segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Odair Hellmann ainda não divulgou a lista de relacionados para o confronto.

Ângelo sentiu dores logo após o jogo contra o Ceilândia, no Distrito Federal, e perdeu os duelos com Corinthians e Ituano – ambos pelo Campeonato Paulista. Em meio a isso, o menino da Vila entrou na mira do Flamengo, que formalizou uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 66 milhões) ao Santos por 50% dos direitos.

Assim como todo o restante do grupo, o atacante participou do treino tático na manhã desta quarta-feira e também ensaiou os lances de bola parada. O técnico Odair Hellmann tem problemas para escalar a equipe e, ainda nesta quinta, soltará a lista de relacionados.

Mesmo que seja relacionado para o jogo na Vila Belmiro, a tendência é de que Ângelo fique como opção no banco de reservas e entre no decorrer do confronto com o Iguatu.

Uma provável formação do Peixe tem: João Paulo; João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Lucas Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

O argentino Gabriel Carabajal segue em transição com a equipe de preparação física no CT Rei Pelé e ainda não tem condições de jogo. Já Alex Nascimento, Joaquim, Mendoza, Sandry e Soteldo são desfalques certos, todos sob os cuidados do departamento médico.

Se o jogo contra o Iguatu terminar empatado, o classificado será decidido nas cobranças de pênalti.

