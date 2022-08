Anexo do JEC começa a funcionar na Cidade Universitária da UNIFEV

Juizado está instalado nas dependências do Complexo Jurídico “Dr. Rubens Geraldi Bertolo”; local também conta com o CEJUSC.

A manhã da última segunda-feira (1º.ago) marcou o início das atividades do anexo do Juizado Especial Cível e Criminal (JEC), localizado nas instalações do Complexo Jurídico “Dr. Rubens Geraldi Bertolo”, aos fundos da Cidade Universitária. O local também abriga o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), que já está em funcionamento.

Estiveram presentes na cerimônia: o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti; o diretor 1º tesoureiro, Celso Penha Vasconcelos; o reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o coordenador do curso de Direito, Prof. Me. André Herrera; o juiz responsável pelo anexo da vara do JEC, José Manuel Ferreira Filho; o juiz da 4ª vara Cível do munícipio, Sérgio Martins Barbatto Júnior; além de membros dos conselhos fiscal e de curadores, docentes, supervisores e colaboradores da Instituição.

O juiz responsável pelo anexo destacou a importância da concretização da parceria com a UNIFEV. “É com muita satisfação que iniciamos, oficialmente, as atividades do Juizado. Em 2019, começamos as primeiras tratativas com o Dr. Celso, presidente da FEV na época, para que esse projeto pudesse existir. Com a pandemia, atrasamos um pouquinho esse plano, mas agora, finalmente, vamos começar esse importante trabalho com a faculdade”, destacou Ferreira.

Em sua fala, Gianoti ressaltou que os alunos do curso de Direito terão acesso a esse dispositivo jurídico, como mais um campo para estágio. “Nosso processo de ensino-aprendizagem é muito beneficiado com a instalação do JEC em nossas dependências. Nossos alunos poderão aprender na prática o que é ensinado em sala de aula, vivenciar uma rotina de trabalho, além de colaborarem com o poder judiciário”, falou.

Complexo Jurídico

O Complexo Jurídico é resultado de uma parceria entre o Centro Universitário de Votuporanga e o Fórum da Comarca do município, onde funciona os anexos do JEC e do CEJUSC. Com cerca de 300 m2, o prédio está localizado aos fundos da Cidade Universitária (com entrada pela Avenida Jerônimo Figueira da Costa) e possui 14 salas equipadas.