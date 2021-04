Anestésicos para intubação de pacientes com Covid-19 estão em falta na Santa Casa de Penápolis

Santa Casa informou que está utilizando outros anestésicos, mas os remédios não são os mais indicados para o procedimento.

Alguns medicamentos utilizados no “kit intubação” para pacientes com Covid-19 estão em falta na Santa Casa de Penápolis/SP. Segundo o hospital, os medicamentos acabaram e a unidade não conseguiu encontrá-los para a compra, como é o caso do Midazolam e Fentanil.