Aneel mantém bandeira tarifária verde para outubro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou nesta sexta-feira (30.set) que a bandeira tarifária de outubro será verde, ou seja, sem cobrança adicional sobre o consumo de energia elétrica.

A reguladora afirmou que a decisão de manter a bandeira verde significa que as condições de geração de energia no país estão boas, “sem necessidade de acionar usinas que geram energia mais cara”.

Também nesta sexta, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulgou que estima um aumento de 3,9% na carga (consumo) de energia do Brasil em outubro, mas ao mesmo tempo espera chuvas acima da média histórica para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste, o principal do país.