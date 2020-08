Andrés festeja vaga do Corinthians e alfineta: “Vai ter gente com dificuldade de explicar”

Presidente do Timão publica mensagem em rede social após vitória sobre o Mirassol.

Ativo nas redes sociais nas últimas semanas, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, usou a conta dele no Twitter neste domingo para celebrar a classificação da equipe para a final do Campeonato Paulista. O Timão venceu o Mirassol por 1 a 0 e avançou para a decisão estadual pelo quarto ano consecutivo.

Logo após o triunfo na Arena Corinthians, Andrés Sanchez publicou a seguinte mensagem:

– Mais uma vez Corinthians na final. Vai ter gente com dificuldade de explicar por aí amanhã. Um dia vão entender que o Corinthians não se explica, se sente. Parabéns pro time, pra comissão e pra quem acreditou – escreveu o dirigente.

Mais uma vez Corinthians na final. Vai ter gente com dificuldade de explicar por aí amanhã. Um dia vão entender que o Corinthians não se explica, se sente. Parabéns pro time, pra comissão e pra quem acreditou

O Corinthians chegou a estar muito próximo da eliminação na fase de grupos, mas conseguiu a vaga com duas vitórias e uma ajuda do São Paulo contra o Guarani. Nas quartas, o Timão venceu o Bragantino por 2 a 0.

O Corinthians enfrentará o vencedor do duelo entre Palmeiras e Ponte Preta na final do Paulistão.

Se faturar o título, o Corinthians conquistará o tetracampeonato estadual, algo que apenas o Club Athletico Paulistano conseguiu de 1916 a 19.