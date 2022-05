Anderson Tridico representará Votuporanga no Ironman Brasil 

O triatleta votuporanguense vai encarar o tradicional circuito em Jurerê Internacional, Florianópolis/SC, no próximo dia 29. A prova é composta por 3.8 km de natação, 180.2 km de ciclismo e 42.2 km de corrida.

Votuporanga/SP será representada pelo triatleta Anderson Tridico na mais tradicional e importante prova de resistência do Circuito Ironman realizada no Brasil que ocorre no dia 29 de maio, em Jurerê Internacional, Florianópolis/SC.

O Ironman Brasil de 2022 reunirá novamente competidores de vários países, confirmando sua força e importância no calendário da modalidade. A prova será composta com as distâncias de 3.8 km de natação, 180.2 km de ciclismo e 42.2 km de corrida. O tempo máximo para conclusão do circuito é de 17 horas.

Aos 33 anos, Anderson Tridico que é nascido e criado em Votuporanga, atualmente reside em São José do Rio Preto/SP. Casado com Francielle Tridico e pai da Beatriz, o triatleta sempre contou com o apoio da família na exigente jornada de treinos; além do suporte da Tridico Comunicação Visual – uma empresa votuporanguense comprometida com ações sociais e esportivas.

E assim, envolvido por todo esse carinho e confiança, Anderson participará dessa grande prova internacional levando consigo muita força, fé e uma grande paixão somada a um alto grau de comprometimento pelo esporte, construído ao longo de muitos anos, sempre com muita garra e seriedade.

A participação de Anderson coloca Votuporanga no mapa do Ironman Brasil, despertando muita admiração por parte de todos que conhecem o jovem e talentoso triatleta.

Enquanto ele acelera nos últimos dias de preparação, o triatleta já sonha com as próximas vitórias e espera conseguir ajuda de patrocinadores. “Minha meta é completar e completar bem o Ironman agora; e no futuro próximo, conseguir a vaga no mundial no Cannon, Havai, nos EUA, e um patrocínio para estar ajudando com esses custos como alimentação, estadia. É uma prova bem cara”, afirmou o Anderson.