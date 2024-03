Anderson Tanque aparece no BID e pode estrear contra o Marília  

O Clube Atlético Votuporanguense fecha a primeira fase do Paulistão A3 neste sábado (23), às 15h, no Estádio Bento de Abreu, em Marília.

O Clube Atlético Votuporanguense registrou Anderson Tanque no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e com isso, o atacante pode estrear oficialmente pelo Pantera Alvinegro. O atleta de 27 anos estava no Novo Hamburgo, clube da primeira divisão do Campeonato Gaúcho.

A informação foi confirmada pela assessoria do clube, na manhã desta sexta-feira (22.mar), após a atividade que fechou a preparação do Votuporanguense para o duelo contra o Marília, neste sábado, às 15h, no Estádio Bento de Abreu. Elenco embarcou no início da tarde para Marília.

Para o jogo que fecha a primeira fase, o já classificado CAV não terá o treinador Rogério Corrêa a beira do campo, já que ele cumprirá suspensão; neste caso, a missão fica a cargo do auxiliar técnico Jean Rodrigues. Por outro lado, Gabriel Barbato e Bady voltam ao elenco. Ainda segundo a assessoria, o departamento médico assiste dois atletas: Israel e Weligton Rocha [o zagueiro se recupera de cirurgia].

O Votuporanguense, que detém uma invencibilidade de 13 partidas, enfrenta um Marília pressionado, que vê na vitória em casa a possibilidade de depender somente de si para carimbar o passaporte à segunda fase do estadual.

Isso porque, em caso de empate ou derrota contra o líder do Paulistão A3, o cenário muda e o Marília passará a depender de tropeços dos seguintes adversários: União São João (8º), União Suzano (9º) e Sertãozinho (10º), considerando que todos somem no máximo um ponto ou apenas um deles vença na rodada.

Já o Votuporanguense vai para campo sabendo que terminar a primeira fase entre os quatro melhores garante a vantagem do mando de campo no jogo da volta no mata-mata, provavelmente no dia 6 de abril, contra um adversário ainda desconhecido.

O Paulistão A3 chega à última rodada com São Caetano e Matonense [suspensa do torneio há quatro rodadas por suspeita de manipulação de resultados], rebaixados à Série A4 (quarta divisão); enquanto Bandeirante, Rio Preto e Itapirense já eliminados, apenas cumprem tabela.

Confira os jogos da última rodada (todos os jogos neste sábado, às 15h)