Ancelotti evita tema Seleção: “Sou técnico do Real Madrid” 

“Eu nunca vou falar de Brasil. Sou técnico do Real Madrid e vou ficar. Eu não falarei sobre este assunto mais. Eu tenho contrato e vou seguir com isso. Vamos ver no ano que vem o que acontece”, declarou o treinador.

Carlo Ancelotti se esquivou de comentar o acerto para comandar a seleção brasileira a partir de junho de 2024, citado pelo presidente da CBF. Em entrevista coletiva, o técnico do Real Madrid afirmou que não falará nunca de Brasil durante a temporada.

“Eu nunca vou falar de Brasil. Sou técnico do Real Madrid e vou ficar. Eu não falarei sobre este assunto mais. Eu tenho contrato e vou seguir com isso. Vamos ver no ano que vem o que acontece”, concluiu.

A CBF definiu Fernando Diniz como treinador interino por um ano. A promessa do mandatário Ednaldo Rodrigues é de que o técnico do Fluminense comande até junho, quando Ancelotti assume para a disputa da Copa América de 2024. O técnico italiano, no entanto, nunca confirmou o acerto.

Ancelotti comanda a pré-temporada do Real Madrid, que disputará quatro amistosos durante uma turnê pelos EUA: no dia 23 de julho, contra o Milan, na Califórnia; no dia 26, contra o Manchester United, em Houston; no dia 29, contra o Barcelona, também no Texas; e no dia 2 de agosto contra a Juventus, em Orlando.

*Com informações do ge