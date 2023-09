Ancelotti evita falar de renovação com Real Madrid: “Teremos tempo” 

“Agora não é o tema mais importante”, diz técnico italiano, dado como certo pela CBF para comandar Seleção Brasileira em 2024.

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti evitou falar a respeito de uma possível renovação com o clube espanhol. Com contrato até junho de 2024, o treinador italiano é dado como certo pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) como o novo comandante da Seleção a partir do ano que vem.

“Todo mundo sabe que me encontro muito bem aqui (no Real Madrid). Agora não é o tema mais importante falar da minha renovação. No futuro teremos tempo para falar disso. Estamos concentrados nas partidas”, declarou Ancelotti em coletiva de imprensa na última terça-feira.

A CBF definiu Fernando Diniz como treinador interino por um ano, e o treinador já guiou o Brasil em dois jogos: a goleada sobre a Bolívia, por 5 a 1, no Mangueirão, e a vitória sobre o Peru, por 1 a 0, em Lima, ambas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A promessa do mandatário Ednaldo Rodrigues é de que o técnico do Fluminense comande a Seleção até junho do ano que vem, quando Ancelotti assume para a disputa da Copa América de 2024. O técnico italiano, no entanto, nunca confirmou o acerto.

Em sua possível última temporada no Real Madrid, Ancelotti comandou o time a seis vitórias em sete jogos neste início de 2023/24. Os merengues sofreram a primeira derrota no último domingo, no clássico com o Atlético de Madrid, fora de casa.

